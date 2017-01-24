В США задержали журналиста российского пропагандистского телеканала – ему грозит до 10 лет тюрьмы

В отношении корреспондента пропагандистского телеканала Russia Today Александра Рубинштейна завели дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале", — заявили в пресс-службе. По данным телеканала, Рубинштейну по этому обвинению грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 25 тысяч долларов.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян написала в твиттере, что не будет комментировать ситуацию по просьбе юристов.

Рубинштейна задержали 20 января в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Он освещал протесты в Вашингтоне. Как утверждает RT, корреспондента доставили в отделение полиции, хотя он показал свое удостоверение журналиста.

Ранее The Guardian сообщила о возбуждении аналогичного дела в отношении еще одного журналиста — сотрудника американского издания Vocati Эвана Энджела.

Напомним, ранее в США предложили считать сотрудников пропагандистских СМИ «Russia Today» и «Спутника» иностранными агентами