Подозреваемая в расстреле милиционеров в Киеве вышла под залог

Заверуху подозревают в расстреле милиционеров в Киеве в 2015 году

Подозреваемая в расстреле милиционеров в Киеве в мае 2015 года Виктория (Вита) Заверуха вышла под залог из следственного изолятора временного содержания. Об этом в Facebook сообщил общественный активист Евгений Карась.

"Вита Заверуха на свободе! Алексей Тамразов (украинский бизнесмен, - ред.) внес залог, и милая девочка вышла из СИЗО", - сообщил активист.