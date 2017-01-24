Подозреваемая в расстреле милиционеров в Киеве вышла под залог

24.01.17 20:55Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Заверуху подозревают в расстреле милиционеров в Киеве в 2015 году

Подозреваемая в расстреле милиционеров в Киеве в мае 2015 года Виктория (Вита) Заверуха вышла под залог из следственного изолятора временного содержания. Об этом в Facebook сообщил общественный активист Евгений Карась.

"Вита Заверуха на свободе! Алексей Тамразов (украинский бизнесмен, - ред.) внес залог, и милая девочка вышла из СИЗО", - сообщил активист.

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Вторник, 24.01.2017

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