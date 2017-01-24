НАБУ задержало экс-руководителей "Укргаздобычи" по делу Онищенко, - Холодницкий

24.01.17 18:00Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Детективы НАБУ задержали еще трех подозреваемых в "газовых схемах"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух экс-руководителей ПАО "Укргаздобыча" и их подчиненную в связи с так называемым "газовым делом" нардепа Александра Онищенко.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Сегодня прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении и соответственно детективами НАБ Украины задержаны еще трое подозреваемых в уголовном производстве по подозрению Онищенко и ряда лиц в завладении денежными средствами ПАО "Укргаздобыча"", - сообщил Холодницкий.

Он уточнил, что задержали бывшего первого замглавы и замглавы правления "Укргаздобычи", а также начальника одного из управлений компании.

По словам Холодницкого, указанные лица вступили в сговор с преступной группой Онищенко и умышленно не обеспечили правовую защиту интересов предприятия, что привело к убыткам в размере 740 млн гривен.

Холодницкий также отметил, что САП и новое руководство "Укргаздобычи" расторгли убыточные договоры о совместной деятельности с аффилированными с Онищенко фирмами, все иски удовлетворены на уровне апелляционной инстанции, а решения судов уже вступили в законную силу.

Кроме того, САП открыла дело по факту решения Хозяйственного суда Харьковской области, который обязал "Укргаздобычу" передать газ, добытый в рамках совместной деятельности ООО "Карпатнадраинвест", вопреки наложенному на него аресту.

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