Нацсовет в 21-й раз отказал каналу «112 Украина» в переоформлении цифровых лицензий

24.01.17 16:15Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

На сегодняшнем заседании Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в 21-й раз отказал телеканалу «112 Украина» в переоформлении пяти цифровых лицензий – компаний «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Телеканал снова просил узаконить 18 часов информационного вещания вместо прописанных в лицензии 11 часов 51 минуты кинопоказа и такого же количества передач разного формата.

На этом новость можно было бы и окончить – в этой истории ничего не изменилось. Для тех же, кто все пропустил, – краткое содержание предыдущих серий.

Регулятор, как и ранее, сослался на нарушение условий цифрового конкурса, который пять вышеперечисленных компаний выиграли в августе 2011-го с концепцией развлекательного канала в разных регионах страны: заняв места в региональной «цифре», компании создали общенациональный канал, а ряд региональных телекомпаний из-за этого не получили своих лицензий.

Решение об отказе или переоформлении лицензий Нацсовет принимает на свое усмотрение, но изменить концепцию канала не может, поскольку с ней он победил в конкурсе.

Представители вещателя заседание традиционно проигнорировали. По словам замглавы Нацсовета Ульяны Фещук, на канале отказались принять приглашение на заседание, которое было отправлено курьерской службой.

Пять вышеуказанных компаний получили региональные лицензии с концепцией развлекательного канала на цифровом конкурсе в августе 2011 года, заняв места в региональной «цифре».

Осенью 2013-го компании были проданы, после чего объединились и создали общенациональный канал «112 Украина». Объединение согласовал предыдущий состав Нацсовета, но не менял при этом концепции развлекательного канала.

При новом составе регулятора телеканал получил три предупреждения и штраф в размере 131,2 тыс. грн (5% лицензионного сбора) за нарушение концепции развлекательного телеканала, а в сентябре 2015-го Нацсовет обратился в суд, чтобы аннулировать лицензии.

Но в ноябре судебный процесс был приостановлен из-за исков канала, оспаривавших предупреждения, штраф, проверка и отказы в переоформлении лицензий: на разных стадиях в судах находятся более 40 дел от юрлиц вещателя.

Штраф в месячный срок канал не оплатил, но и закон формально не нарушил, поскольку игнорирует документацию ведомства (согласно тогдашней норме закона, срок отсчитывается после получения документов, но теперь – после публикации решения).

Нацсовет по-прежнему не рассматривает вопрос изменения структуры собственности «112»: новая структура закольцована, у вещателя якобы нет бенефициара, каналом попарно владеют компании из группы «112».

Ранее регулятор трижды переносил рассмотрение вопроса изменения структуры собственности, после чего телеканал подал в суд на Нацсовет, ссылаясь на нарушение сроков.

Вещатель убеждает, что прошлый собственник Андрей Подщипков «передал канал в управление менеджмента» из-за Фискальной службы, которая занялась финансами вещателя. Подщипков выехал из страны и просит политического убежища в Брюсселе, заявляя о политическом давлении.

Ранее он публично называл себя братом Ольги Зубрицкой – жены экс-креативного продюсера Виктора Зубрицкого, которого министр МВД Арсен Аваков называл медиакоординатором Захарченко.

Именно на жену Зубрицкого до июля 2014-го были записаны 99% телеканала и только 1% – на Андрея Подщипкова.

Летом 2014-го МВД завело на Зубрицкого дело, и он покинул вещатель, уехав со страны. Согласно информации в Фейсбуке Зубрицкого, с лета прошлого года он холост.

На рынкепоговаривают, что именно развод Зубрицкого с сестрой Подщипкова стал истинной причиной ухода последнего с канала

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