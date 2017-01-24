За шутки о Трампах начинают наказывать: сценаристку NBC отстранили за твит о сыне президента

Кэти Рич опубликовала у себя в Twitter неудачную шутку о Бэрроне Трампе, и вскоре убрала этот твит, но этого было достаточно для массовой волны критики в ее адрес

Руководство американского телеканала NBC на неопределенный срок отстранило от обязанностей автора и сценариста вечернего шоу Saturday Night Live Кэти Рич после публикации твита про сына президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Речь идет о публикации в личном микроблоге Рич, который она сделала в пятницу, однако позже, после критики в свой адрес, удалила и заблокировала свой аккаунт.

Согласно данным издания, сценарист написала: "Бэррон (Трамп, – Ред.) будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

После этого автор вечернего шоу на NBC опубликовала новый твит, в котором принесла извинения. "Я приношу сердечные извинения за тот бестактный твит. Я глубоко сожалею о своих действиях и оскорбительных словах. Этому нет оправдания, и я прошу прощения", – написала она.

Накануне, 23 января, дочь бывшего президента США Билла Клинтона и оппонента Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон Челси выступила в защиту 10-летнего Бэррона Трампа после оскорблений Кэти Рич и появившихся в Сети насмешек.

На своей странице в Facebook она написала, что сын президента США "заслуживает просто быть ребенком".

Пользователи, в свою очередь писали, что Бэррон после инаугурации своего отца Дональда Трампа был абсолютно равнодушным к происходящему и "играл в жмурки" с сыном Иванки Трамп.