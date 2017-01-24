В МИД Венгрии негативно отреагировали на законопроект об украинизации

Вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств, считает венгерский дипломат

Вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств, считает венгерский дипломат

Венгрия осуждает попытки Украины расширить сферу украинского языка, от чего пострадают национальные меньшинства, в том числе венгры. Об этом заявил в интервью газете Коммерсант глава МИД Венгрии Петер Сиярто

По его словам, если в Украине примут данный закон, то Венгрия будет поднимать этот вопрос на уровне Евросоюза.

"В ноябре прошлого года премьер Украины Владимир Гройсман посетил Будапешт, и мы ясно дали ему понять, что не потерпим никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка,— которые ухудшили бы положение меньшинств.

Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС", – сказал Сиярто.

Он отметил, что вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств.

"Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины", – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, в Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают расширить сферы использования украинского языка – в государственной и общественной жизни, а также в СМИ