Львовский мусор может поехать в Польшу

24.01.17 08:43Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Садовый отметил, что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию.

Мэр Львова Андрей Садовый написал обращение к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать мусор из украинского города, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию, пишет Gazeta Wyborcza.

Свою просьбу Садовый объясняет тем, что вынужден искать помощи в Польше, "чтобы не допустить экологической катастрофы в Восточноевропейском регионе".

"Имеют место случаи задержки вывоза мусора из города. Все больше коммунальных свалок других городов Украины отказываются принимать мусор из Львова. Ситуация очень напряженная, потому что накопление большого количества отходов в городе может вызвать эпидемию инфекционных болезней, а также может привести к заражению сточных вод", – отметил Садовый.

В это же время, Люблин не может сам принять решение. Городским властям нужно проконсультироваться с Главным инспекторатом охраны окружающей среды.

"Письмо было переадресовано в отдел охраны окружающей среды, который занимается анализом ситуации. Город Люблин не может самостоятельно предпринимать никаких шагов в этом деле. На такие действия должен дать согласие Главный инспектор охраны окружающей среды (GIOS), который должен определить возможности и последствия возможного принятия отходов, а также определить количество и место, куда можно было бы отходы привезти и утилизировать. Город обратился с этой проблемой к GIOS, поскольку не имеет компетенции принятия таких решений", – сообщила пресс-секретарь мэрии Люблина Ольга Мазурек-Подлешная.

Но GIOS тоже не может позволить вывозить мусор из Львова в Польшу. Ему нужны официальные обращения от властей Украины, в частности от Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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