Порошенко наградил 43 военных-участников АТО

Девять военнослужащих награждены орденами Богдана Хмельницкого II и III степени

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым наградил военных-участников антитеррористической операции на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей наградами отмечены 43 защитника – военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, а также двое военных врачей.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены полковник Сергей Барановский и подполковник Сергей Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени – капитан Сергей Гриценко, майор Сергей Зубенко, майор Петр Котик, подполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарский, лейтенант Николай Сулима, майор Александр Ярославцев.

Орден "За мужество" III степени получили старший сержант Сергей Бодяк, солдат Андрей Галат, старший прапорщик Андрей Грималюк, сержант Игорь Губа, младший сержант Иван Дарануца, старший сержант Андрей Драганов, старшина Андрей Калита, младший сержант Александр Курганский, солдат Тарас Лукач, сержант Юрий Пиддубецкий, прапорщик Руслан Пустовойт, младший сержант Виктор Ружинский, солдат Анатолий Рябошапко, старший лейтенант Владимир Соловейко и старший сержант Станислав Швец.

В подразделениях Национальной гвардии Украины орденом "За мужество" III степени отмечены сержант Юрий Антонов, полковник Валерий Кольцов, солдат Александр Королев и младший сержант Валерий Маринец.

Орденом Даниила Галицкого президент наградил полковника Юрия Колоса и майора Андрея Швеца.

Еще 13 военных и нацгвардейцев получили медали "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".