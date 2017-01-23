Законопроект о языке угрожает потерей Востока Украины, — Романенко

Законопроект об украинском языке — путь к федерализации Украины и угроза потери Востока страны. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Юрий Романенко, комментируя появившийся в Раде законопроект.

В связи с этим Романенко обратил внимание на исторический опыт Польши.

«Все, кто говорят, что сегодня в Польше один язык и все отлично, забывают, что в 20-30-е годы прошлого века РП была многонациональной страной, которая проводила политику «одна страна-один язык-одна культура».

Польша запрещала украинский, преследовала украинцев, колонизировала Волынь и в целом всхудні креси.

Как следствие, Польша получила ОУН-УПА, Бандеру, Волынскую резню, а потом благополучно, точнее говоря, не совсем благополучно пришла к моностране: потеряв Литву, западную Беларусь и западную Украину, изгнав немцев из западной Польши, изгнав и переселив украинцев из восточной.

Это была цена соборной Польши с одним языком, одной культурой, одной нацией», — отметил он. С точки зрения аналитика, развитие темы в духе авторов законопроекта приведет к потере Востока Украины, и «это не вопрос вероятности, а вопрос времени, причем недалекого».

«Это просто приглашение к федерализации явочным порядком. И не той федерализации, что в Германии, той, что в Боснии и Герцеговине.

И тогда таки да, в конце концов, мы получим монострану, а Харьков и Одесса будут восприниматься украинцами как поляками сегодня воспринимаются Львов и Франковск.

Как писал О’Генри: «Мужчина закурил сигарету и наклонился над бочкой с бензином. Покойному было 25 лет», — резюмировал он.