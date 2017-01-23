Трамп пригрозил высокими таможенными пошлинами компаниям, перемещающим производство за рубеж

23.01.17 19:10Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Президент США Дональд Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США, пишет газета Financial Times.

В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США после инаугурации, состоявшейся 20 января, Д.Трамп подчеркнул, что будет жестким с бизнесом, перемещающим производственные мощности за пределы страны.

При этом он пообещал, что компании, которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его администрации в плане регулирования.

"Если вы идете в другую страну, и вы решаете, что закроете предприятие в США, избавившись от 2-5 тыс. сотрудников, мы установим очень высокую ввозную пошлину на вашу продукцию, и я думаю, это справедливо", - заявил Д.Трамп.

В ходе встречи, в которой принимали участие главы таких компаний, как Tesla, U.S. Steel, Lockheed Martin, Dow Chemical и других, Д.Трамп подтвердил упоминавшиеся им в ходе предвыборной кампании планы смягчения регулирующих мер на 75%, однако не разъяснил дополнительных деталей.

Д.Трамп делал аналогичные заявления как в ходе предвыборной кампании, так и после избрания его президентом США. Однако предупреждение, сделанное им уже в Белом доме, показывает, что Д.Трамп намерен подтверждать предвыборные обещания действиями, отмечают эксперты.

Высказывания Д.Трампа после президентских выборов заставили некоторые из американских компаний отказаться от своих планов.

Так, с помощью Майка Пенса, бывшего губернатора штата Индиана, занявшегося в минувшую пятницу пост вице-президента США, Д.Трамп убедил компанию Carrier, производителя кондиционеров и обогревателей, не закрывать завод в штате.

Американский автопроизводитель Ford Motor ранее в этом месяце сообщил об отказе от проекта строительства нового предприятия в Мексике, на который планировалось направить $1,6 млрд. Вместо этого Ford вложит $700 млн в свой завод в штате Мичиган, где выпускаются электромобили.

Д.Трамп также раскритиковал программу компании Lockheed Martin по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, назвав ее слишком дорогостоящей, и предупредил Boeing, что намерен отозвать контракт с авиастроительным концерном на строительство нового президентского самолета из-за его слишком высокой стоимости.

По данным FT, в первые дни своего пребывания в Белом доме Д.Трамп намерен подписать указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, а также официально уведомить Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного в 1994 году.

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