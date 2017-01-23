Статус Карабаха возможен только в составе Азербайджана - Алиев

Будущий статус Нагорного Карабаха возможен только в рамках единого азербайджанского государства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Определение будущего статуса Нагорного Карабаха возможно только в рамках единого азербайджанского государства", - подчеркнул И.Алиев в понедельник на открытии нового военного городка в одной из воинских частей в поселке Пирякяшкюль Абшеронского района.

По словам главы государства, обеспечение территориальной целостности Азербайджана и "устранение факта оккупации являются основными аспектами решения этого конфликта".

"Для достижения этих целей мы должны стать еще мощнее, и поэтому мы создаем сильный Азербайджан", - отметил президент.

И.Алиев напомнил, что Азербайджан уже 25 лет является независимым государством, и достиг этого "за свой счет, не получив помощи ни от кого, как это делали другие страны".

В то же время Армения, по его словам, "сегодня лишь формально существует в качестве независимого государства на мировой карте", она является зависимым государством, не способным определять свое будущее.

"Единственным выходом из создавшегося положения для них является восстановление связей с соседями. А для этого необходимо положить конец оккупации", - заявил И.Алиев.