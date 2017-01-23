Чем будет заниматься совет по морали

По мнению экспертов, возвращение Нацкомиссии по морали, пусть и в виде временного совета, совершенно не то, что необходимо сейчас

Бурные обсуждения вызвала новость о намерении Минкульта вернуть Национальную комиссии по общественной морали.

В министерстве поспешили заверить: комиссии не будет, только временный совет. "Сегодня" разобралась, чем именно будет заниматься такой совет и нужен ли он вообще.

ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ. Нацкомиссия по защите общественной морали уже работала в Украине — до марта 2015-го.

Она занималась проверкой деятельности СМИ, юрлиц, занимающихся организацией массовых мероприятий, продавцов товаров сексуального или эротического характера, выявлением продукции с элементами насилия и жестокости.

Но в феврале 2015 года ВР дала старт процессу ликвидации комиссии с целью экономии бюджетных денег — это было частью коалиционного соглашения. Завершить процесс ликвидации удалось лишь год спустя — в феврале 2016-го.

Сегодня в Минкульте говорят о том, что ведомство оказалось заложником законодательных коллизий.

"Состоялось совещание, в которым приняли участие представители Госкомтелерадио, Минфина, Минкульта и представители творческих союзов. Именно на творческие союзы, согласно Закону "О защите общественной морали", возложена функция общественного контроля за его выполнением.

Но поскольку творческим союзам не присуща контрольная функция, Минкультуры выступило с инициативой обратиться за разъяснениями в профильные комитеты Рады, — поясняют в ведомстве.

— Этот же закон возлагает на Минкульт утверждение "критериев отнесения продукции к имеющей порнографический характер".

Поскольку Минкульт не может выполнять экспертную функцию в этом вопросе, было принято решение создать консультативно-совещательный орган Минкульта — экспертный совет по вопросам защиты общественной морали".

При этом в ведомстве уверяют: совет займется исключительно наработкой "порнокритериев", после чего прекратит свое существование. Критерии же ведомство обещает вынести на общественное обсуждение и после этого утвердить.

По мнению экспертов, возвращение Нацкомиссии по морали, пусть и в виде временного совета — совершенно не то, что необходимо сейчас Украине.

"Весь мир сейчас идет по пути либерализации, а такого рода комиссия с запретительными полномочиями являются шагом назад.

С политической точки зрения они нужны для деперсонализации ответственности за непопулярные решения — когда за них ответственен не конкретный человек, а коллектив", — считает политолог Владимир Фесенко.

В МИРЕ. В России СМИ и интернет контролирует специальный орган — Роскомнадзор. Недавно он запретил доступ россиянам к самому крупному мировому порносайту.

Также с 2013-го Роскомнадзор получил право без решения суда блокировать любые сайты с призывами к массовым беспорядкам.

В Беларуси этими функциями занимается Министерство информации — там регулярно закрывают газеты, новостные сайты и даже цензурируют некоторые российские телепередачи.

Но, пожалуй, самый суровый контроль над нравственностью своих граждан осуществляется в арабских странах. К примеру, в Саудовской Аравии действуют шариатская гвардия и религиозная полиция, которая патрулирует улицы на предмет распития алкоголя, проституции, приличий в одежде и соблюдения дозволенного расстояния между мужчинами и женщинами не в родстве.