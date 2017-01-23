Daily Mail: Россия способна разгромить британскую армию за день

Значительное сокращение военного бюджета Великобритании лишило британскую армию способности оставаться эффективной боевой силой.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доклад экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).

Издание отмечает, что урезание оборонных расходов приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день в случае столкновения с Россией.

По мнению экспертов, уменьшение финансирования приводит к "опустошению и истощению возможностей армии", особенно в случае противостояния серьезным угрозам.

В докладе говорится, что Британии не угрожает немедленное прямое нападение, однако отмечается, что страна может быть втянута в конфликт в случае "агрессии по отношению к союзникам или стратегически важным странам".