Цього закону Україна чекала 25 років

Закон "Про державну мову" - це те, чого країна чекала 25 років. Про це каже народний депутат Євген Рибчинський, повідомляє Главком

«Дякую долі, що мені власноруч довелося підписати і стати співавтором Закону України про державну мову.

Сотні народів живуть, не маючи власних мов, а нам просто дивовижно пощастило», - зазначає експерт.

За словами Рибчинського, «для нації, яка побудована на етнічній більшості і якій сам Бог на щастя дарував мову, будь-який закон, що розвиває мовну культуру народу є конче необхідним і дуже корисним».

«Мова зокрема формує менталітет будь-якої особистості, дає підґрунтя для власної ідентифікації.

Якби мешканці Криму і Донбасу відчували себе українцями, жили у мовному і культурному просторі України, то «русскій мір» просто не знайшов би там підґрунтя для проростання, ствердження і розквіту», - каже співрозмовник видання.

«Закон є одним з перших інструментів впровадження ідеології українства, якої чекає держава усі 25 років своєї незалежності», - резюмує Євген Рибчинський.