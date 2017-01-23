Савченко опубликовала новый список пленных, расширенный в два раза

Это уже третья версия этого списка.

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала третью версию списка плененных в зоне АТО украинцев. Документы она, как и ранее, опубликовала на своей странице в Фейсбуке, 23 января.

Новый список, третий по счету, Савченко расширила на полтысячи фамилий, не фигурировавших ранее. Теперь в ее списке 1195 позиций. Также у нее есть списки из 2284 фамилий людей, которые могли пропасть без вести. Она обратилась к родственникам пропавших без вести или плененных, чтобы они предоставляли более точную информацию.

Для всех кто обращается: если вы хотите чтобы удалось установить возможное местонахождение или выяснить, что случилось с вашими родными, предоставляйте более полную информацию, для того чтобы можно было сориентироваться, на какой стороне их искать, - написала Савченко.

Депутат ранее утверждала, что списки фамилий, которые она публикует, не точны и нуждаются в корректировке. Первый список она обнародовала на своей страничке в Фейсбуке 10 января. Это повлекло за собой скандал. Депутату намекают, что она может стать фигурантом уголовного дела, перекрывают ей возможность работать в комитетах. Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что считает публикацию списков полезным делом.