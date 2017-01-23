На Трампа подадут в суд за скрытую коррупцию

23.01.17 10:29Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Президента США обвиняют в получении платежей от иностранных правительств

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Группа юристов в США подаст иск в суд на Дональда Трампа. Его обвиняют в получении денег от иностранных правительств через гостей в его отелях и аренду своих зданий. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Правозащитники уверяют, что такие выплаты запрещает Конституция США.

В то же время сын Трампа - Эрик, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, заявил, комментируя эту ситуацию, что это "преследование ради политической выгоды".

Как передает The New York Times, Эрик Трамп сообщил, что согласился жертвовать любую прибыль отелей, которая приходит от иностранных правительственных гостей, в казну США.

При этом, группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" сообщили, что подадут иск в федеральный суд Манхэттена в понедельник утром. Они отмечают, что согласно Конституции США, ни один федеральный чиновник не должен получать подарки или "денежное вознаграждение" - плату - от иностранного правительства.

Адвокаты Трампа утверждают, что статья предназначена только для предотвращения получения федеральными чиновниками денег или подарков от иностранного государства, и не распространяется на платежи, такие как счета за номер в гостинице.

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