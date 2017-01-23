09.01.17 19:002100
Минсоцполитики не согласно повысить пенсионный возраст для снижения дефицита ПФ
|23.01.17 09:07
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В Министерстве социальной политики Украины не согласны с предложением Международного валютного фонда решать проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста. Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в эфире «112 Украина».
«МВФ предлагает свой вариант решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Ключевым элементом они считают необходимость поднять пенсионный возраст. Мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты», — сказал Рева.
Министр также сообщил, что выступает за введение накопительной пенсионной системы в Украине, но, по его мнению, при дефиците ПФ такой шаг будет непрофессиональным.
Кроме того, Рева отметил, что, согласно Конституции, не может быть привилегий в начислении пенсии.
Напомним, Международный валютный фонд предлагает повысить пенсионный возраст в Украине для решения проблем Пенсионного фонда