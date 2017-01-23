Штайнмайер назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа концом миропорядка ХХ века

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В интервью германской газете Bild am Sonntag он заявил, что с приходом на пост президента США Дональда Трампа, миру предстоит пережить сложное и нестабильное время.

«С избранием Дональда Трампа, мир 20-го столетия, безусловно, канул в прошлое», - отметил глава внешнеполитического ведомства ФРГ. «Какие представления об устройстве мира утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остаётся открытым», - подчеркнул дипломат.

Как считает Штайнмайер, при Трампе мир «вступит во времена турбулентности». Сейчас, отметил он, в мире идет этап «нового глобального беспорядка». И приход к власти Трампа только усугубит ситуацию. Он предупреждает, что сейчас «на кону стоит многое».

Тем не менее, отмечает Штаймайер, Германия будет поддерживать контакты с администрацией нового президента США. Он уверен, что ФРГ сможет «найти собеседников в Вашингтоне, где тоже понимают, что и большие страны нуждаются в партнерах».

Похоже, избрание на пост президента США миллиардера Дональда Трампа может расколоть американское общество на два лагеря. Так, во многих американских городах прошли марши женщин против Дональда Трампа. В них участвовали сотни тысяч человек.