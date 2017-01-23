Геращенко рассказал, почему его хотели убить

Нардеп связывает возможное покушение с деятельностью сайта Миротворец.

Народный депутат Украины Антон Геращенко допустил, что покушение на его убийство могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.

"Следствие считает, что это [покушение на убийство] скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта Миротворец", – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

По его мнению, этот сайт очень болезнен для всех лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины Кроме того, нардеп сообщил, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся покушении.