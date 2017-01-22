Представители сирийской оппозиции прибыли на переговоры в Астану

В состав делегации вошли представители 14 оппозиционных группировок

Делегация сирийской оппозиции прибыла 22 января в столицу Казахстана на переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Делегацию представителей сирийской оппозиции возглавляет Мохаммед Аллуш, передает DW.

Указано, что в состав делегации, которая примет участие в переговорах с сирийским правительством 23 января, вошли представители 14 оппозиционных группировок.

Прибытие правительственной делегации в Астану ожидается в воскресенье во второй половине дня.

Как ожидается, со стороны президента Башара Асада участие в переговорах будет принимать представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

По информации МИД Казахстана, сами переговоры по урегулированию ситуации в Сирии состоятся 23-24 января за закрытыми дверями в отеле Rixos.

По данным ведомства, помимо сирийского правительства и оппозиции, свое участие в переговорах уже подтвердили Россия, Турция, Иран, США и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Сообщается также, что 22 января в Астане состоялась встреча делегаций Ирана, РФ, Турции и казахских дипломатов.

В течение дня состоятся также рабочие встречи между представителями делегаций.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что из-за процесса смены власти в США, Вашингтон не будет отправлять делегацию на переговоры в Астану.