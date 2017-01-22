Трамп прокомментировал протесты в Вашингтоне

22.01.17 17:11Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Президента США возмутили протесты. Он заявил, что американские знаменитости лишь усугубляют ситуацию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты в Вашингтоне, которые начались во время и после его инаугурации.

"Наблюдал вчера за протестами, но было впечатление, что у нас только прошли выборы!

Почему эти люди не голосовали? Знаменитости еще больше усугубляют ситуацию", - написал он в своем Twitter.

21 января в Вашингтоне полиция задержала 217 участников акций протеста против Трампа.

Сообщалось, что одетые в черное демонстранты, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна автомобилей, переворачивая мусорные баки и газетных автоматы.

Кроме того, акции протеста против вступившего в должность президента США Дональда Трампа прошли в Берлине, Брюсселе, Амстердаме, Эдинбурге и других городах Европы, а также в Австралии, Мексике и новой Зеландии.

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