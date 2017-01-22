Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на востоке Украины

22.01.17 16:16Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Эстония во время своего председательства в Европейском союзе сделает все зависящее от нее для мирного решения конфликта на востоке Украины, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Комментируя предстоящий в понедельник визит президента Украины Петра Порошенко в Эстонию, он сообщил СМИ: "Украина есть и останется важным государством-партнером для Эстонии, успешные дела которого важны и для нас и во имя чего мы делам все возможное.

Будь то оборонное или экономическое сотрудничество двух государств или поддержка украинских реформ и обеспечение визовой свободы с Европейским союзом".

"Крайне важно, однако, мирное решение конфликта на востоке Украины, во имя чего Эстония сделает все от нее зависящее как председатель Европейского союза", - добавил Ю.Ратас.

Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года.

П.Порошенко в ходе своего государственного визита в понедельник встретится в Таллинне с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором (Eiki Nestor).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Донбассе, процесс реформ в Украине, интеграцию Украины с ЕС, председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

Похожие новости

28.05.16 14:08Таллинн открывает 28 мая прямое авиасообщение с Одессой

22.09.15 21:04Мэр Таллинна попался на взятке

22.07.14 09:42Николаевские библиотекари на эстонской земле

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 22.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:49Николаевцы сложили "живой" герб Украины

16:44В Днепре в многоквартирном доме горели щитовые на пяти этажах

16:25В Первомайске в районе центрального рынка произошло ДТП

16:22Рейтинг областей Украины: где меньше платят за отопление, а где самая низкая зарплата

16:16Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на востоке Украины

15:57За вклад и труд: Президент наградил орденом «За заслуги» III степени вице-мэра Николаева

14:50В Херсоне продавали опасное Николаевское масло

14:28Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти

14:15Япония выделит более $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

13:59Правоохранители разоблачили коррупционную схему сотрудников ГФС

13:50Как в Николаеве появилась «Мафия»

13:40Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

13:34Мінагрополітики підтримає виробництво органіки та виноградарство на Миколаївщині

13:30Фанаты в шоке: Голди Хоун подтвердила новость о романе дочери с Брэдом Питтом, - скоро актер переедет к «теще»

13:20В Одессе пытались похитить школьницу

13:10Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017

12:55В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ

12:50Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с кем Дональд Трамп встретится в Белом доме

12:29Николаевские депутаты возмущены тем, как выносятся на рассмотрение сессии земельные вопросы

12:25Тина Кароль получила звание Народной артистки Украины

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram

08.01.17 17:101970

Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

08.01.17 17:402060

Порошенко порекомендував українцям для читання шість книжок

08.01.17 18:001930

Сменивший пол отчим Кардашьян запустил линию косметики

Фото Максим Грицаенко

08.01.17 18:192300

В Южноукраинске горела многоэтажка

Самые читаемые

17.01.17 18:0016060

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065700

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:264470

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

13.01.17 21:403910

Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама