Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти

22.01.17 14:28Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

РФ добудет на 100 тысяч баррелей меньше, чем ранее.

на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Интерфакс.

По его словам, первоначальный в рамках соглашения с ОПЕК подразумевала сокращение добычи на 50 тысяч баррелей в сутки.

Новак выразил уверенность, что по итогам января Россия добудет на 100 тысяч баррелей меньше, чем ранее.

При этом Новак добавил, что говорить о продлении соглашения о сокращении добычи нефти больше, чем на полгода, пока рано.

По его словам, "пока нужно как минимум несколько месяцев, чтобы посмотреть, как будет выполняться соглашение", а после этого сроки действия соглашения будут обсуждаться снова. Договоренность между странами-участницами ОПЕК было достигнуто в конце ноября прошлого года.

В начале декабря к решению присоединились 11 стран, не вхоядщих в организацию К мере сокращения объемов добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки было решено прибегнуть ради стабилизации рынка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его стране необходимо оперативно инвестировать средства в расширение нефтегазовых проектов, чтобы удовлетворять мировую потребность в углеводородном сырье, "которая будет только расти".

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