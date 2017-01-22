Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

22.01.17 13:40Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

По утверждению политического аналитика и бывшего нардепа Тараса Чорновила, если официальный Киев откажется от оккупированного Донбасса, в будущем это может привести к потере Украиной других территорий. Как передает replyua.net, такую точку зрения Чорновил озвучил в интервью для издания «Апостроф».

Он, в частности, отметил, что отказ страны от Крыма или Донбасса в качестве предлога, что благодаря такому решению можно будет преодолеть сепаратистские настроения в Харьковской области и других регионах

. Причем, добавил Тарас Чорновил, создание таких идей на территориях будет иметь исключительно искусственный характер.

Эксперт уверен, что Киев должен помнить о постоянно проживающих на оккупированных территориях украинцах, а также тот факт, что множество людей уехали из оккупированных сепаратистами территорий, так как они стремятся к жизни в Украине.

Стоит отметить, что сегодня украинский президент Петр Порошенко в честь Дня Соборности Украины заявил представителям политсил, ранее высказавшемся за идею отказа от Донбасса, что не они принимали участие в формировании этих территорий, поэтому у них нет никакого права раскидываться этими землями.

Кроме того, Порошенко уверен, что если начать внедрение подобной стратегии, мирно решить конфликт на Донбассе будет нереально.

Похожие новости

16.09.14 15:38Депутаты ввели особый статус для Донбасса и освободили боевиков от ответственности

29.08.14 15:26Оксана Янишевская: Мы должны обеспечить предоставление качественной помощи переселенцам

06.08.14 11:48В ООН посчитали количество убитых на востоке Украины

14.06.14 12:10Уничтожен лидер мариупольских террористов «Чечен»

10.04.12 14:40Занимательное обществоведение

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 22.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:44В Днепре в многоквартирном доме горели щитовые на пяти этажах

16:25В Первомайске в районе центрального рынка произошло ДТП

16:22Рейтинг областей Украины: где меньше платят за отопление, а где самая низкая зарплата

16:16Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на востоке Украины

15:57За вклад и труд: Президент наградил орденом «За заслуги» III степени вице-мэра Николаева

14:50В Херсоне продавали опасное Николаевское масло

14:28Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти

14:15Япония выделит более $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

13:59Правоохранители разоблачили коррупционную схему сотрудников ГФС

13:50Как в Николаеве появилась «Мафия»

13:40Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

13:34Мінагрополітики підтримає виробництво органіки та виноградарство на Миколаївщині

13:30Фанаты в шоке: Голди Хоун подтвердила новость о романе дочери с Брэдом Питтом, - скоро актер переедет к «теще»

13:20В Одессе пытались похитить школьницу

13:10Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017

12:55В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ

12:50Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с кем Дональд Трамп встретится в Белом доме

12:29Николаевские депутаты возмущены тем, как выносятся на рассмотрение сессии земельные вопросы

12:25Тина Кароль получила звание Народной артистки Украины

12:15Где в Украине лучше всего вести бизнес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram

08.01.17 17:101970

Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

08.01.17 17:402060

Порошенко порекомендував українцям для читання шість книжок

08.01.17 18:001930

Сменивший пол отчим Кардашьян запустил линию косметики

Фото Максим Грицаенко

08.01.17 18:192300

В Южноукраинске горела многоэтажка

Самые читаемые

17.01.17 18:0016060

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065700

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:264470

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

13.01.17 21:403910

Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама