Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

По утверждению политического аналитика и бывшего нардепа Тараса Чорновила, если официальный Киев откажется от оккупированного Донбасса, в будущем это может привести к потере Украиной других территорий. Как передает replyua.net, такую точку зрения Чорновил озвучил в интервью для издания «Апостроф».

Он, в частности, отметил, что отказ страны от Крыма или Донбасса в качестве предлога, что благодаря такому решению можно будет преодолеть сепаратистские настроения в Харьковской области и других регионах

. Причем, добавил Тарас Чорновил, создание таких идей на территориях будет иметь исключительно искусственный характер.

Эксперт уверен, что Киев должен помнить о постоянно проживающих на оккупированных территориях украинцах, а также тот факт, что множество людей уехали из оккупированных сепаратистами территорий, так как они стремятся к жизни в Украине.

Стоит отметить, что сегодня украинский президент Петр Порошенко в честь Дня Соборности Украины заявил представителям политсил, ранее высказавшемся за идею отказа от Донбасса, что не они принимали участие в формировании этих территорий, поэтому у них нет никакого права раскидываться этими землями.

Кроме того, Порошенко уверен, что если начать внедрение подобной стратегии, мирно решить конфликт на Донбассе будет нереально.