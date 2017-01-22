Мінагрополітики підтримає виробництво органіки та виноградарство на Миколаївщині

22.01.17 13:34Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Мінагрополітики та Держгеокадастр розробляють механізм підтримки виноградарства і стимулювання виробництва органічної продукції шляхом проведення спеціалізованих земельних аукціонів

. Передбачається, що на серії спецаукціонів учасникам ринку будуть запропоновані земельні ділянки для виробництва органіки і вирощування винограду за пільговими орендними ставками. Пільги вступатимуть у дію тільки після початку фактичної реалізації інвестпроекту - закладання насаджень, початку процесу сертифікації, тобто підтверджених і фіксованих намірів. У разі недотримання визначених аукціонних умов, орендні ставки будуть повернуті до ринкового значення, на рівні середнього показника у відповідному районі. «Виробництво органічної продукції та виноградарство офіційно визначені як пріоритетні напрямки підтримки. Держава має у своєму розпорядженні ресурс, який може застосувати як один із засобів стимулювання цих галузей, - відзначив Перший заступник Міністра агрополітики Максим Мартинюк. - У комплексі із іншими складовими державної підтримки це створить потужний ефект для їх розвитку». На сьогодні управліннями Держгеокадастру в областях розпочато аудит земельних ділянок сільгосппризначення державної форми власності, придатних для цих цілей. З огляду на низку додаткових вимог, що висуваються до виробництва органічної продукції, кількість таких земель обмежена. У свою чергу для виноградарства можуть бути використані землі лише в окремих районах Закарпатської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. За словами Максима Мартинюка, в першу чергу землі для органічного виробництва знаходитимуться із земель запасу - перелогів, що не були у використанні тривалий час, щоб скоротити інвестору період отримання сертифікату відповідності. У разі, якщо на перших спецаукціонах буде зафіксовано високий попит на земельні ділянки, практика їх проведення може бути розширена. Довідково

В Україні для виробництва органічної продукції використовується всього 1% орних земель. Для порівняння, в Німеччині цей показник становить 5-6%. В Україні налічується понад дві сотні виробників органічної продукції. У середньому, вони оперують земельними ділянками площею до 2 га.

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