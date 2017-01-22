В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ

22.01.17 12:55Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Не исключено, что все сделано в профилактических целях

В день инаугурации американского президента Дональда Трампа в армии Северной Кореи объявили "положение всеобщей мобилизации для битвы", передает Корреспондент со ссылкой на радио Свободная Азия и источники.

По данным радио, соответствующее положение было введено во всех подразделениях Вооруженных сил КНДР с полудня 20 января.

Отмечается, что соответствующий приказ был объявлен от имени командования министерства обороны КНДР, а не от имени главнокомандующего ВС КНДР, поэтому, по словам источников, это не стоит воспринимать слишком серьезно.

"Возможно, что все сделано в профилактических целях в связи с праздниками.

Приближается Новый год по лунному календарю, а также день рождения Ким Чен Ына, вот, скорее всего, и издали такой приказ, предупредив по большому счету не расслабляться и не терять бдительности", – отметил собеседник радио.

В то же время в Сеуле полагают, что мобилизация объясняется вступлением в США нового президента Дональда Трампа в должность.

На днях сообщалось, что КНДР могла построить межконтинентальные ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки.

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