Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с кем Дональд Трамп встретится в Белом доме

22.01.17 12:50Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 21 января, представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил журналистам о первых встречах Дональда Трампа с лидерами других государств. По его словам, в четверг, 26 января, 45-й президент США проведет переговоры в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. А 31 января состоится встреча Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Таким образом, Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с которым Дональд Трамп проведет встречу после вступления в должность президента США.

Спайсер сообщил, что глава государства лично позвонил британскому премьеру и предложил ей как можно быстрее прилететь к нему в Вашингтон.

Как ожидается, на встрече Мэй и Трампа будет обсуждаться договор о свободной торговле после вступления в силу Brexit, ситуация в НАТО, Евросоюзе, а также отношения с Россией.

В ходе разговора Мэй и Трамп выразили единое мнение о намерении сохранить особые отношения между Британией и США.

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