Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса

22.01.17 11:00Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасс, как-будто они уже не украинские граждане

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса...

Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", – заявил он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина, а не только Крым или Севастополь", – сказал президент.

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