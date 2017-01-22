"И теперь конец близок".Нэнси Синатра отреагировала на танец четы Трамп на песню ее отца

22.01.17 10:35Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Певица напомнила слова песни.

Нэнси Синатра, известная американская певица и дочь легендарного Фрэнка Синатры, высказалась по поводу того, что песню ее отца "My Way" выбрали для инаугурационного бала Трампа.

На вопрос о том, как она относится к этому, Нэнси ответила: "Просто вспомните первую строчку песни", передает The Telegraph.

Между тем, в ней Фрэнк Синатра пел "And now the end is near", что означает "и теперь конец близок".

Так, Нэнси пошутила про "апокалипсис" после инаугурации Трампа.

Напомним, по традиции, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации.

Свой первый танец новая президентская чета выполнила под "My Way" американского певца Фрэнка Синатры.

В день инаугурации Трампа, 20 января, произошло три балла, два из них провели в крупнейшем выставочном зале в Вашингтоне Freedom Hall, а третий, посвященный вооруженным силам США, — в Национальном строительном музее.

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