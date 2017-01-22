Папа Римский напомнил о том, что Гитлер пришел к власти, будучи избранным народом

В воскресенье, 22 января, испанская газета El Pais опубликовала интервью с Папой Римским Франциском.

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Понтифик заявил, что видит параллели между нынешним укреплением позиций популистских движений в Европе и историческими событиями в Веймарской республике в начале 30-х годов прошлого века, когда на фоне экономического кризиса и высокой безработицы резко усилились позиции ультраправых партий.

«Гитлер не захватывал власть, он был избран народом и нанес своему народу огромный ущерб. Во времена кризиса нам отказывает способность трезво мыслить», — напомнил Франциск.

Папа Римский продолжил: «1933 год в Германии был типичным.

Страна находилась в состоянии кризиса и искала свою идентичность. И тогда пришел этот харизматический лидер и пообещал дать немцам идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и мы знаем, что случилось потом».

Сейчас, по мнению Франциска, люди «с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься от тех, кто, как им кажется, угрожает отобрать их идентичность».

Это не означает, что национальные границы не надо контролировать, отметил Папа Римский.

Страны, которым угрожает терроризм, имеют основания даже для более строгого контроля, отметил он. Однако, «ни одна страна не уполномочена отбирать у своих граждан право на диалог с соседями».

Глава Римско-католической церкви призвал Европу больше делать для интеграции беженцев.

В противном случае европейскому сообществу может грозить формирование новых гетто, подобных коммуне Моленбек в Брюсселе, населенной преимущественно выходцами из африканских стран, подчеркнул он.

В таких гетто растет недовольство, которое является хорошей почвой для распространения радикальных идей.