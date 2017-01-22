Порошенко спешит побыстрее встретиться с Трампом и рассчитывает уже на конец февраля

22.01.17 09:25Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Посольство Украины в США рассчитывает на проведение двусторонней встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа уже в конце февраля. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

  • Украина будет председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций и, очевидно, может быть участие президента.

Мы будем пытаться предложить американской стороне использовать эту возможность для встречи на двустороннем уровне.

Это было бы абсолютно естественно, потому что для нас есть вопросы, которые нужно обсудить уже в ближайшее время, - сказал посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, Украина и США сконцентрируются на трех блоках вопросов.

  • Это противодействие агрессии России.., то есть блок вопросов безопасности…

Второй вопрос – это вопрос развития реформ в Украине: макроэкономическая стабильность. И третий вопрос – это, очевидно, те вопросы, которые связаны с институционными механизмами.

Ранее Петр Порошенко в интервью "The Wall Street Journal" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе уже высказывал надежду на то, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале 2017 года.

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