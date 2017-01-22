Меркель рассчитывает на компромисс с Трампом по международным соглашениям

22.01.17 09:15Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Она пообещала работать на сохранение высокого уровня отношений между Европой и США

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала искать компромиссы с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в отношении торговых сделок и расходов на оборону.

Об этом она заявила на пресс-конференции в немецком Шентале 21 января, передает DW.

Глава немецкого правительства отметила, что будет работать на сохранение высокого уровня отношений между Европой и США.

"Твердо верю в то, что всем нам будет лучше, если мы будем действовать вместе, базируясь на правилах и общих ценностях", - подчеркнула она.

Подобная кооперация, по ее мнению, будет касаться, в частности, глобального экономического порядка, мировой торговли и партнерства в рамках НАТО.

Меркель также подчеркнула важность уважения в диалоге Берлина, Брюсселя и Вашингтона. Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель намерена предостеречь Дональда Трампа от политики изоляционизма.

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