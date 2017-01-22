Казус Буша-младшего на инаугурации Дональда Трампа «взорвал» соцсети

Инаугурация президента США Дональда Трампа, состоявшаяся 20 января 2017-го года в Вашингтоне, стала не только важным политическим событием. Мероприятие подарило пользователям соцсетей немало поводов для шуток и обсуждений. Как передаёт replyua.net со ссылкой на BuzzFeed, в центре внимания после инаугурации Трампа неожиданно оказался и Джордж Буш-младший: сын 41-го президента США попал в объективы репортёров в неподходящий момент.

Поводом для шуток стал дождевик, которым Буш-младший пытался укрыться от непогоды.

В частности, некоторые пользователи соцсетей выказали мнение, что посредством этого дождевика Буш-младший пытался укрыться от прессы, поскольку ему якобы «стыдно находиться в компании Дональда Трампа».

Пользователей BuzzFeed позабавил тот факт, что человек, под руководством которого США начали военные операции в Ираке и Афганистане, не смог справиться с обычным дождевиком.