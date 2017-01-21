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Активисты Санкт-Петербурга вышли на всемирную акцию против действий Путина

21.01.17 20:24Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В российском Санкт-Петербурге 21 января активисты собрались для участия во всемирной акции «Stop Putin's War in Ukraine 3.0»

. Об этом сообщили на странице мероприятия в Фейсбуке.

На улице Малая Конюшенная собрались россияне, с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Активист движения «СПб Солидарность» пришел с табличкой «За вашу и нашу свободу».

Проведение подобной акции запланировано во многих городах мира и Украины.

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты будут требовать освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

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Суббота, 21.01.2017

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