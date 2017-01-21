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Инаугурация Дональда Трампа 2017: интересные факты этого события

21.01.17 19:52Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

20 января в полдень по местному времени Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США.

Судья Верховного суда Кларенс Томас примет присягу вице-президента Майка Пенса. Главный судья Джон Робертс примет присягу Трампа. Главный судья Верховного суда США примет присягу у Трампа.

Вот некоторые факты о его вступлении в должность:

  • Погода сегодня прогнозируется дождливой, но не по сезону теплой. Национальная служба погоды США прогнозирует температуру около 8 градусов по Цельсию (47 по Фаренгейту) и дождь до полудня.

  • После завтрака и церковной службы, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией, встретятся с уходящим президентом Бараком Обамой и первой леди Мишель в Белом доме. Традиционно, Трамп и Обама вместе поедут вниз по Пенсильвания-авеню к Капитолию.

  • Инаугурационная речь Дональда Трампа продлится около 20 минут. Его представитель Шон Спайсер пообещал, что Трамп произнесет «дальновидную и очень вдохновляющую речь», в которой расскажет о своем взгляде на решение многих проблем, и в частности на создание новых рабочих мест.

  • Около 900 тыс человек будут наблюдать за инаугурацией. После церемонии семья Барака Обамы уедет из Капитолия и начнут свою жизнь вне Белого дома. А Трамп и Пенс останутся на обед.

  • В 18:00 по мск Дональд Трамп и Майк Пенс, а также их семьи будут вести парад на Пенсильвания-авеню к Белому дому. Организаторы предполагают, что участие в этом параде примут около 8 тыс человек, в числе которых школьные и студенческие оркестры, конный корпус и группа ветеранов.

  • Дональд и Мелания Трамп на время должны будут выйти из своего лимузина и помахать всем рукой. На вечер запланированы три инаугурационных бала.

  • По традиции, Барак Обама оставит своему преемнику письмо в столе в Овальном кабинете. Его содержание не разглашается.

  • 20-минутная речь Трампа может показаться короткой для инаугурации, но она не станет самой короткой. Во второй инаугурационной речи Джорджа Вашингтона в 1793 году было всего 130 слов. Самая длинная речь принадлежала Уильяму Генри Харрисону, который 4 марта 1841 говорил 105 минут. Причем все это время Харрисон выступал во время снежной метели без шляпы и пальто, и вследствие через месяц умер от воспаления легких.

  • Инаугурационный комитет Трампа собрал порядка 90 млн долларов

  • 1 млн долларов стоит «элитный инаугарционный пакет», в который включен ужин при свечах с Трампом, Пенсом и другими.

  • Трое владельцев казино являются членами Инаугурационного комитета Трампа.

  • Около 1 млрд долларов составит предполагаемая экономическая ценность в округе Колумбия благодаря сторонникам Трампа и протестующим, которые приедут в Вашингтон.

Напомним, что 70-летний миллиардер Дональд Трамп решил баллотироваться в президенты США лишь в 2015 году, хотя ранее как минимум пять раз объявлял о своих планах побороться за президентское кресло, начиная с 1988 года.

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