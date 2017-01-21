07.01.17 20:312440
Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем,- эксперт
|21.01.17 19:20
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Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем, считает Тарас Березовец.
В Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. В городе проходит парад сторонников нового главы державы, а также акции протеста его оппонентов. Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем. Полиция арестовала свыше 90 участников протестов. Центр города перекрыт грузовиками,- сообщает Березовец.