В сети показали Саакашвили за забором инаугурации Трампа

Экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заметили в Вашингтоне в районе места инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Facebook сообщил первый вице-президент дипломатической миссии «Европейская Украина» Резазаде Али Реза, который присутствовал на церемонии.

Когда Трампа избрали, напомнил Резазаде, Саакашвили заявил, что дружит с республиканцем и даже опубликовал видео визита американского лидера в Грузию.

«Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали», — рассказал Резазаде.

Сам Резазаде в Вашингтоне провел несколько важных встреч.