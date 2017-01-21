В более 50 странах мира люди вышли на акцию "Стоп Путин. Стоп война" в поддержку Украины

Параллельно в более чем 50 странах мира сегодня, 21 января, проходит акция "Стоп Путин. Стоп война".

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине, передает УНИАН.

В частности, акция отбывала и на Майдане Независимости в Киеве. Участники мероприятия держали в руках государственные и красно-черные флаги, а также плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.