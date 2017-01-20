Посольство США не пустило некоторых украинских нардепов на инаугурацию Трампа
Фото: facebook.com/borislav.bereza
|20.01.17 16:17
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Часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы.
Об этом заявил народный депутат Борислав Береза (внефракционный), передает "112 Украина".
"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", - заявил Береза.
Также по словам нардепа, есть отдельные трудности из попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами - за час.