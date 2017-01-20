Посольство США не пустило некоторых украинских нардепов на инаугурацию Трампа

Часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы.

Об этом заявил народный депутат Борислав Береза (внефракционный), передает "112 Украина".

"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", - заявил Береза.

Также по словам нардепа, есть отдельные трудности из попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами - за час.