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В Кремле говорят, что липецкий Roshen мог бы еще работать и работать

20.01.17 17:12Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

В Кремле заявили, что фабрика корпорации Roshen в Липецке, которая сегодня объявила о закрытии, могла бы продолжать свою работу.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

Он отметил, что решение принимали владельцы фабрики.

"Это решение владельцев. Вы знаете, что работа там проводилась, и президент (Путин, - ред.) делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", - сказал Песков.

Сегодня стало известно о том, что корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России. В заявлении корпорации говорится, что решение было принято по экономическим (падение продаж предприятия) и политическим (дискредитация фабрики и ее владельца в российских и украинских СМИ) причинам. Полная остановка производства запланирована на апрель этого года. При этом фабрику закрывают, а не продают, поскольку арест имущества, наложенный Следственными комитетом России в рамках уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной, пишет "Страна".

Отметим, что наличие липецкой фабрики Roshen действительно было одним из главных претензий к Петру Порошенко. Если он говорит все время, что у нас с Россией война, то как Верховный главнокомандующий может иметь работающий актив во вражеской стране? Этим Порошенко постоянно попрекали.

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