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Инаугурация Дональда Трампа 20 января: CNN смоделировал сценарий убийства президента США

20.01.17 09:48Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа журналисты телеканала CNN рассмотрели гипотетический сценарий, при котором он будет убит в ходе торжественной церемонии

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Репортер телеканала смоделировал вариант покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и высших лиц конгресса.

На американском телеканале CNN вышел в эфир репортаж корреспондента Брайана Тодда, который рассказал, что произойдет в случае убийства Дональда Трампа на его инаугурации, которая состоится в пятницу, 20 января.

По американским законам, в случае убийства президента и вице-президента их заменяет спикер палаты представителей, а за ним - временный председатель сената. Если и они недееспособны, что обязанности президента исполняет госсекретарь, а потом министры.

Но вот в том случае, если убийство первых лиц государства произойдет прямо на инаугурации, то обстановка осложнится.

К 12.00 20 января министры и госсекретарь Джон Керри сложат свои полномочия, а новый кандидат на этот пост Рекс Тиллерсон еще не будет утвержден сенатом.

Обязанности госсекретаря пока будет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон (из команды Барака Обамы).

Кроме того, информирует CNN, в самом критичном случае определяется так называемый дежурный преемник, который во время инаугурации находится под охраной в отдаленном тайном месте. Этот тайный преемник также является представителем старой администрации.

Как напомнил политолог Джон Фортье, на инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначения.

Ранее сообщалось, что безопасность на инаугурации Трампа 20 января будут обеспечивать 28 тыс. сотрудников сил безопасности

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