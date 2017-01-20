Видео прогулки гигантского аллигатора стало причиной паломничества в заповедник во Флориде

Гигантские аллигатор стал причиной повышенного внимания людей к заповеднику, находящемуся неподалеку от города Лейкленд (Флорида, США

).

Именно там была замечена и заснята на видео гигантская рептилия, предки которой, вероятно, "дружили" с динозаврами

Как сообщает телеканал WTSP, вес аллигатора может достигать 350 кг, а его длина почти 4,5м. Видео с уникальным хищников было опубликовано в Youtub'e.

Когда видео об аллигаторе распространилась в социальных сетях, в заповеднике начался резкий наплыв посетителей

в

Самый крупный аллигатор, когда-либо зафиксированный в истории, был обнаружен на острове Марш (англ. Marsh Island) в американском штате Луизиана - его длина составила 5,8 м, а масса - около тонны. Однако, достоверность этого отсчета вызывает многочисленные вопросы у специалистов.

Считается, что самые крупные миссисипские аллигаторы едва ли могут вырастать крупнее 4,5 метров.

Китайский аллигатор значительно меньше, его длина редко когда превышает 2 м, хотя, исторически поступали отчеты о животных длиной до 3 метров.