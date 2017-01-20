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Суд отклонил иск Юлии Тимошенко к премьер-министру Гройсману

20.01.17 08:17Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Печерский районный суд Киева принял решение об отклонении иска лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Об этом со ссылкой на адвоката юридической фирмы GENTLS Олега Громового сообщает «Укринформ».

«Есть решение Печерского районного суда Киева, согласно которому судья Литвинова отказала Тимошенко Юлии Владимировне в иске к Гройсману о защите чести и деловой репутации. Есть еще апелляционные инстанции, но пока решение суда не в ее пользу», — сказал Громовой

Напомним, что на брифинге 8 июля 2016 года Владимир Гройсман обвинил экс-премьера Тимошенко в том, что она получала выгоду от низких цен на газ.

«Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему, площадью 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ ежемесячно рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость? То есть кто-то хочет вернуть систему, при которой бедные платят за богатых? Правительство не поддерживает такого тезиса», — заявлял тогда он.

Из-за этих слов лидер «Батькивщины» подала иск к Гройсману о защите чести и деловой репутации. Сторону премьер-министра в суде представлял Олег Громовой.

В своей электронной декларации Тимошенко указала, что в прошлом году получала около 6300 гривен в месяц заработной платы. Также она написала, что имеет квартиру в Днепре площадью 59,4 квадратных метров и арендует дом площадью 588 квадратных метров в поселке Козин Киевской области.

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