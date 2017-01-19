На черном рынке доллар с утра держится ниже 29 гривен

Сегодня, 19 января, наличный доллар на "черном" рынке торгуется по 28,2.

Об этом свидетельствуют данные Finance.UA.

На неофициальном наличном валютном рынке по состоянию на 09:23 утра курс доллара достиг уровня 28,2 гривен за доллар.

Выставляли заявки в среднем по 27,95 грн за покупку доллара. И 28,26 грн за доллар при продаже.

При этом предложения о продаже немного превысили предложения о покупке.

Официальный курс НБУ на сегодня: 27,49 грн за доллар.