05.01.17 12:471780
На черном рынке доллар с утра держится ниже 29 гривен
|19.01.17 10:25
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Сегодня, 19 января, наличный доллар на "черном" рынке торгуется по 28,2.
Об этом свидетельствуют данные Finance.UA.
На неофициальном наличном валютном рынке по состоянию на 09:23 утра курс доллара достиг уровня 28,2 гривен за доллар.
Выставляли заявки в среднем по 27,95 грн за покупку доллара. И 28,26 грн за доллар при продаже.
При этом предложения о продаже немного превысили предложения о покупке.
Официальный курс НБУ на сегодня: 27,49 грн за доллар.