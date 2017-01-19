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На черном рынке доллар с утра держится ниже 29 гривен

19.01.17 10:25Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 19 января, наличный доллар на "черном" рынке торгуется по 28,2.

Об этом свидетельствуют данные Finance.UA.

На неофициальном наличном валютном рынке по состоянию на 09:23 утра курс доллара достиг уровня 28,2 гривен за доллар.

Выставляли заявки в среднем по 27,95 грн за покупку доллара. И 28,26 грн за доллар при продаже.

При этом предложения о продаже немного превысили предложения о покупке.

Официальный курс НБУ на сегодня: 27,49 грн за доллар.

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