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Комитет Рады по нацбезопасности потребовал исключить Савченко

19.01.17 08:39Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности решил добиваться исключения из своего состава депутата Надежды Савченко после того, как она опубликовала опубликовала список украинских военнослужащих, которые находятся в плену у вооруженных формирований на востоке страны.

В своем решении комитет отметил, что принимает его с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия Савченко госизменой.

Сама Савченко отказалась считать их таковыми и заявила, что не нарушала украинских законов и умеет хранить государственную тайну. Она также пообещала и дальше посещать заседания комитета, несмотря на исключение из его состава.

Савченко участвовала на стороне Украины в вооруженном конфликте в Донбассе. В итоге она оказалась под следствием на территории России, куда, как она сама утверждает, ее незаконно вывезли после попадания в плен к сепаратистам.

Украинскую военнослужащую обвинили в причастности к убийству российских журналистов, работавших в Донбассе. Сама она вину не признает. Тем не менее российский суд приговорил ее к 22 годам колонии, после чего ее отдали Украине в обмен на двух пленных россиян.

После возвращения на родину Савченко, во время ареста в России избранная в Верховную раду по спискам партии "Батькивщина", занялась вопросом освобождения людей, оказавшихся в плену у вооруженных формирований в Донбассе или, как она утверждает, в России.

На прошлой неделе Савченко опубликовала у себя в "Фейсбуке" шесть списков пленных и заключенных, обмен которыми она предлагает провести Киеву и вооруженным формированиям на востоке страны.

Савченко объяснила свой поступок желанием ускорить поиски и обмен пленными и заключенными. При этом украинские спецслужбы просили ее этого не делать, чтобы не подвергать людей опасности.

Ранее также стало известно, что Савченко провела тайные переговоры с представителями самопровозглашенных республик на востоке Украины, после чего ее исключили из парламентской фракции "Батькивщины" и из украинской делегации в ПАСЕ.

Кроме того, в среду в украинском обществе вызвало широкий резонанс заявление Савченко, сказавшей, что украинские власти не смогут урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе, не отказавшись от своих прав на Крым.

Многие расценили это высказывание фактически как призыв признать аннексированный Крым территорией России. Сама Савченко утверждает, что не призывала к этому, а только констатировала факт невозможности урегулировать конфликт в Донбассе иным путем.

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