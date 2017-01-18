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Надежда Савченко заявила, что умеет хранить государственную тайну

18.01.17 21:33Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Надежда Савченко уверена, что не нарушила государственную тайну, опубликовав списки заложников.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время минский процесс очень долго не показывал результатов. Все, что я хотела сделать, - это помочь в конце концов этому процессу вступить в силу. И людей нужно возвращать. Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену", - заявила она.

Депутат подчеркнула, что готова защищаться "за каждое свое слово и действие, перед судом, трибуналом, и вообще перед чем угодно".

В свою очередь, в службе безопасности считают иначе и назвали конкретные статьи закона, которые нарушила Савченко, публикуя у себя в Facebook списки пленных.

Начальник штаба Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов отметил, что ст. 16 закона о борьбе с терроризмом определяет условия проведения переговоров с террористами, а также возлагает эти обязанности на лиц, специально уполномоченных на это руководством оперативного штаба.

"Надежда Викторовна на это оперативным штабом управления АТО не уполномочивалась", - сказал он.

Кузнецов отметил, что Савченко не была также уполномочена на информирование, согласно ст. 17 данного закона.

"Указанная статья предусматривает запрет распространения через СМИ или другим путем информации, которая может усложнить проведение АТО и/или создать угрозу жизни и здоровья заложникам", - пояснил начальник штаба АТЦ.

При этом он отметил, что данные о персональном составе представителей оперативного штаба, участвующих в АТО, а также о лицах, которые содействуют проведению АТО, могут быть обнародованы только по их согласию.

"Как нам известно, по состоянию на сегодня информация о получении указанного согласия от лиц, перечень которых был обнародован Савченко, у нас отсутствует", - добавил Кузнецов.

Кроме того, он отметил, что организации антитеррористических мероприятий – расчеты сил и средств, персональные данные лиц, привлеченных к АТО, предоставлена степень секретности "Секретно".

Добавим, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.

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Среда, 18.01.2017

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