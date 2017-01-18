Верхний банер

«Украинский десант». Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

18.01.17 21:13Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский, сообщает «Страна».

Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.

По словам источника издания в руководстве «Блока Петра Порошенко», в Молитвенном завтраке примут участие Оксана Билозир (БПП), а также первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук и замглавы АП Алексей Филатов. «Есть квота, так сказать, БПП — распределяет приглашения партия, а есть квота приглашенных оттуда. Такие едут бесплатно», — заявил собеседник. Еще одна группа присутствующих — те, кто купил право присутствовать на Молитвенном завтраке через лоббистские фирмы.

По данным издания, в Вашингтон отправятся лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский, Олег Крышин и Павел Унгурян, от Радикальной партии — Андрей Артеменко, от «Оппозиционного блока» — Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик.

" Молитвенный завтрак — грандиозное и в то же время достаточно камерное с точки зрения духа событие, которое собирает людей с разными политическими взглядами вокруг ценностей Иисуса Христа. Хотя там могут оказаться за одним столом христиане и мусульмане или буддисты. И раньше были большие делегации. Сейчас я еду в группе, где примерно 40 человек. Из них — 20 человек — представители политики, экономики, местного самоуправления, 15−20 представители общественных организаций, юристы, спортсмены, молодые лидеры Украины", — заявил изданию Унгурян.

Народный депутат Борислав Береза сообщил на странице в Facebook, что уже прилетел в США. «Представители Республиканской партии пригласили меня на инаугурацию сорок пятого Президента США Дональда Трампа», — написал он во вторник.

Нардеп Валерий Карпунцов (БПП) выложил фото приглашения в Facebook. «Наличие у лица на руках самого приглашения не является подтверждением того, что лицо пригласили, так как приглашение безымянные. Для подтверждения участия приглашенные лица должны пройти регистрацию на специальном сайте. Если тебя никто не приглашал, регистрацию ты не пройдешь, а если припрешься туда, куда не звали, — выгонят», — написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией Дональда Трампа начнется в четверг, 19 января, и продлится трое суток. В первый день новый президент и вице-президент возложат венок на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище, а вечером примут участие в Бале черных галстуков и ботинок. Основная масса мероприятий запланирована на 20 января, а завершатся они 21 января Молитвенным завтраком в Национальном соборе США. По неофициальным данным, стоимость на некоторые мероприятия достигает сотни тысяч долларов.

Похожие новости

17.01.17 07:52"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

14.01.17 10:57На инаугурацию Дональда Трампа собрали 90 миллионов долларов

12.01.17 09:1810 главных тезисов Большого Дональда на его первой пресс-конференции

08.01.17 17:10Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

06.01.17 16:00Инаугурация президента Дональда Трампа 2017: все послы США покинут свой пост 20 января

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:46Крещенское волшебство сохранит красоту и исполнит желания: готовимся к празднику

21:33Надежда Савченко заявила, что умеет хранить государственную тайну

21:26Как на Крещение окунуться в ледяную воду и не навредить себе: главное правило для николаевцев - пить перед купанием нельзя!

21:13«Украинский десант». Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

20:56Николаевцы, поможем детскому интернату!

20:44Информация об отставке главы Минздрава Супрун оказалось все лишь "уткой"

20:31Дело очаковских убийц, запытавших до смерти местного жителя, передано в суд

20:17В Украине закроют ЗАГСы

20:05В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

19:53Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

19:41В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!

19:30Украина после Евровидения готова провести континентальное первенство по боксу

19:18В Николаеве многодетным матерям вручили государственные награды

19:13Гуляй вальсом: кандидату в президенты Франции Вальсу на улице влепили пощечину

19:05В Николаеве произошел пожар на предприятии, ремонтирующем бытовую технику,

18:56В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы

18:40Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе

18:30За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство, – Геращенко

18:20Счета Департамента ЖКХ Николаева за долги заблокировали почти на месяц

18:10В Николаевской области воры через отверстие в заборе за два месяца вынесли с фермы несколько тонн семян подсолнечника

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.01.17 07:301880

Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

05.01.17 08:001950

Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

05.01.17 08:282920

Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

05.01.17 08:402210

Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

Самые читаемые

05.01.17 14:0058870

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0014910

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711290

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710360

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама