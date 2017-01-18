За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство, – Геращенко

За последний год увеличилось количество смены гражданства. Фото: из открытых источников

Политик предположила, что большинство из сменивших гражданство – это принудительная паспортизация крымчан

За время российской агрессии в Украине 170 тысяч украинцев стали гражданами России, а статус беженцев получили около 350 человек. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые получили гражданство РФ и статус беженцев. Согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год российское гражданство приобрели почти 170 000 граждан Украины: в 2014 году – 24 141 человек, в 2015 – 67 400, за 9 месяцев 2016 – 75 497", – написала Геращенко.

Она отметила, что российская сторона не указала, сколько именно граждан Украины с Донбасса получили гражданство РФ, так как предполагает, что подавляющее большинство из этой цифры – это крымчане, которых принудительно сделали "россиянами", пишет "Сегодня".

Также политик не обошла стороной и беженцев из Украины в РФ. Так, этот статус в РФ за 2,5 года войны получили около 350 украинцев: в 2014 году – 240 человек, в 2015 – 84 человека, в 2016 – 31 человек.