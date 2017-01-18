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Украинский чемпион мира дисквалифицирован за вышиванку

Юрий Аникеев. Фото optimalphoto
18.01.17 16:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Его обвиняют в некоторой полемике в СМИ, в размышлениях на тему развития шашек и в каких-то выражениях о Путине

Международная федерация шашек (IDF) во второй раз дисквалифицировала украинского чемпиона мира Юрия Аникеева.

Правление Международной федерация шашек приняло решение во второй раз дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева – теперь уже на 3 года, об этом сообщили в Федерации шашек Украины.

В заявлении IDF отмечается: Рассмотрены многократные случаи нарушения этического кодекса IDF (пункты 2.2.4 и 2.2.8) международным гроссмейстером Юрием Аникеевым (Украина) после его отстранения от чемпионата Европы по шашкам-64 2016 года. В соответствии с этическим кодексом IDF (пункт 3.7.) правление IDF приняло решение отстранить Юрия Аникеева (Украина) на три года до 15 декабря 2019 года от участия во всех соревнованиях, проводимых IDF.

"Это все незаконно. Все эти обвинения – выдуманы. Ни один факт его вины не доказан. Ни один! Я, как президент федерации, обратился в Международную федерацию с просьбой навести факты его нарушений. Я сказал, что если будет доказано, что Юрий действительно виновен, то подпишусь под его дисквалификацией. Но фактов они не предоставили. Есть общие фразы, которые ничего не объясняют.

Его обвиняют в некоторой полемике в СМИ, в размышлениях на тему развития шашек, в каких-то выражениях о Путине... Я просил предоставить факты, назвать СМИ, в которых он это говорит, дать его цитаты. Но ничего нет. Ничего! А наибольший абсурд – его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке", – заявил президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко.

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