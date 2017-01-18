04.01.17 15:002380
Новым главой Европарламента стал итальянец Антонио Таяни
|18.01.17 08:36
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Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц
. 63-летний Таяни в прошлом был пресс-секретарем премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по вопросам транcпорта, а позднее - промышленности и предпринимательства.
Его соперником на выборах главы Европарламента был его соотечественник Джанни Питтелла.
Европейский парламент может блокировать или вносить изменения в европейское законодательство, ему также принадлежит последнее слово в утверждении соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Таяни набрал 351 голос, а социалист Питтелла - 282.
Новый председатель Европарламента был избран в последнем - четвертом - туре.