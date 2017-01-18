Новым главой Европарламента стал итальянец Антонио Таяни

Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц

. 63-летний Таяни в прошлом был пресс-секретарем премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по вопросам транcпорта, а позднее - промышленности и предпринимательства.

Его соперником на выборах главы Европарламента был его соотечественник Джанни Питтелла.

Европейский парламент может блокировать или вносить изменения в европейское законодательство, ему также принадлежит последнее слово в утверждении соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Таяни набрал 351 голос, а социалист Питтелла - 282.

Новый председатель Европарламента был избран в последнем - четвертом - туре.